Он пройдет в приемной Президента Российской Федерации в Архангельской области по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1, заявители смогут обратиться к нему в явочном порядке с 15 до 18 часов.
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Пятница, 26 мая, 15:03
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/26/50944.html
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И.о.прокурора области проведет личный прием граждан
Исполняющий обязанности прокурора области Архангельской области Николай Калугин 30 мая проведет личный прием граждан.
Он пройдет в приемной Президента Российской Федерации в Архангельской области по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1, заявители смогут обратиться к нему в явочном порядке с 15 до 18 часов.
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