Архангелогородец не смог вылететь в Турцию из-за долгов

Имеющий непогашенные долги по налоговым платежам архангелогородец был остановлен при прохождении пограничного контроля в аэропорту, и самолёт в Турцию улетел без него.

Исполнительные производства о взыскании с гражданина А. задолженности по налоговым платежам на общую сумму 76 тысяч рублей на исполнении в ОСП по Соломбальскому округу Архангельска находятся уже три года. Должник официально не работает, имущества в собственности не имеет. На протяжении этих лет мужчина оплачивал долг незначительными суммами, и к маю 2017 года остаток задолженности составлял 61944 рубля. При этом гражданин А. решает отправиться на отдых в Турцию.

Однако в целях исполнения требований исполнительных документов судебным приставом-исполнителем в отношении должника было вынесено постановление о временном ограничении в праве выезда за границу. В результате 24 мая при прохождении пограничного контроля в аэропорту мужчина был остановлен, и в Турцию его супруга и внучка улетели без него, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Служба судебных приставов настоятельно рекомендует тем, кто планирует отпуск за границей, проверить себя на наличие задолженностей на сайте УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и, в случае их наличия, заблаговременно позаботиться об уплате долгов.