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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/26/50940.html

Общество

Прокуратура: бывший директор "Водоканала" Смелов вел параллельный бизнес

Прокуратура: бывший директор "Водоканала" Смелов вел параллельный бизнес
Прокуратурой Архангельска проведена проверка по публикации в СМИ «Архангельские журналисты обнаружили у директора МУП «Водоканал» Смелова бизнес по всей России и связь с доминантами».

Установлено, что распоряжениями главы МО «Город Архангельск» от 21 января 2016 и от 25 мая 2016 Смелов назначен директором МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка», с ним заключены трудовые договоры.

Согласно требованиям Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и положениям Уставов вышеуказанных предприятий директор не вправе быть учредителем юридического лица, а также единоличным исполнительным органом коммерческой организации.

В нарушение указанных норм Смелов является одним из учредителей ООО «Авто Вам», а также генеральным директором данного общества. Он также входит в число учредителей ООО «Лето» и ООО «Доминанта Плюс», является единственным учредителем ЗАО «Уральская топливная компания».

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой города главе администрации МО «Город Архангельск» внесено представление, по результатам рассмотрения которого 10 мая 2017 трудовые договоры со Смеловым как с директором МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка» расторгнуты.

Эдуарда Смелова в Архангельске оценивали как временщика, ведь никакого отношения к нашему региону он не имел. Что называется: пришел из ниоткуда и ушел в никуда. До Смелова "Водоканал" возглавлял Сергей Рыжков, покинувший свой пост после приговора суда.

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Комментарии
vlad1950, сегодня 11:57

повсей стране рулит жулье безграмотное жулье- ворье а почему в поморянии обочине это должно быть по другому с 1991 г идет тотальное и повсеместное разграбление общественной собственности воровской шайкой елициноидов ради этого они с сломали советскую страну только для разграбления под воплями о реформах дерьмократии и рынке итог нищета и повсеместное бесправие граждан тружеников расеяния страна работающих бедных - работай не работай все равно ты бедный- нищий

Купитман, сегодня 12:11

Опомнились

Гатальский, сегодня 12:17

Ещё раз бюджет города раздербанили через водоканал, один в Сочи свалил, второй в Совет федерации, теперь следующая парочка куда свалит? Совсем оборзели. А Прокуратуре очки протиреть пора.

Ознобишкин, сегодня 12:26

Грамотный, всесторонне развитый человек, имеющий авторитет в коммерческих структурах по всей России, занимающий должности генерального директора и являющегося учредителем успешных предприятий пытался помочь бедному городу Архангельску и использовать свой богатый опыт по увеличению тарифов для населения, оказался не оцениным нашей прокуратурой. И опять не дали человеку успеть заработать на Майями бич, а только на Сочи.

Гленн, сегодня 12:38

Вернуть Рыжкова, человек реально разбирался в профессии

Гость, сегодня 13:01

Ну Смелов, ну смелый парень

Крис, сегодня 13:02

ахахах....на всех источниках одно и то же даже комменты

Гленну, сегодня 13:04

ну да...вернуть Рыжкова можно

Гость, сегодня 13:05

оспади, а кто у нас тут не без греха

Гость, сегодня 13:27

Пришел варяг, тарифы подняты, ни х..ра не сделал, ушел. Да и вли на историческую родину.
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