Прокуратура: бывший директор "Водоканала" Смелов вел параллельный бизнес

Прокуратурой Архангельска проведена проверка по публикации в СМИ «Архангельские журналисты обнаружили у директора МУП «Водоканал» Смелова бизнес по всей России и связь с доминантами».

Установлено, что распоряжениями главы МО «Город Архангельск» от 21 января 2016 и от 25 мая 2016 Смелов назначен директором МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка», с ним заключены трудовые договоры.

Согласно требованиям Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и положениям Уставов вышеуказанных предприятий директор не вправе быть учредителем юридического лица, а также единоличным исполнительным органом коммерческой организации.

В нарушение указанных норм Смелов является одним из учредителей ООО «Авто Вам», а также генеральным директором данного общества. Он также входит в число учредителей ООО «Лето» и ООО «Доминанта Плюс», является единственным учредителем ЗАО «Уральская топливная компания».

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой города главе администрации МО «Город Архангельск» внесено представление, по результатам рассмотрения которого 10 мая 2017 трудовые договоры со Смеловым как с директором МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка» расторгнуты.

Эдуарда Смелова в Архангельске оценивали как временщика, ведь никакого отношения к нашему региону он не имел. Что называется: пришел из ниоткуда и ушел в никуда. До Смелова "Водоканал" возглавлял Сергей Рыжков, покинувший свой пост после приговора суда.