Соловецкой школе юнг - 75

25 мая 1942 года приказом Наркома ВМФ Николая Кузнецова на Соловках была создана школа юнг Северного флота. В мировой истории это была самая юная полноценная войсковая часть. Тысячи 15-летних мальчишек хотели попасть в нее, чтобы получить военную специальность и бить врага на море.

За три года легендарная школа выпустила 4111 специалистов – радистов, мотористов, рулевых, электриков, боцманов. Четверть из них с войны не вернулись.

За годы Великой Отечественной войны более 150 выпускников школы были награждены орденами и медалями. Юнге Владимиру Моисеенко было присвоено звание Героя Советского Союза. В послевоенное время ещё шесть юнг стали Героями Советского Союза и Героями Социалистического труда.

В честь 75-летия создания у памятника основателю школы, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Кузнецову прошёл торжественный митинг.

Открывая мероприятие, заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева отметила: нынешнее поколение помнит о подвиге юных моряков и всех участников Великой Отечественной войны, по призыву Родины вставших на её защиту.

— От имени всех жителей Архангельской области, от имени губернатора Игоря Орлова хочу передать слова глубокой признательности и благодарности всем ветеранам, – сказала Екатерина Прокопьева.

Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов к двум памятникам: Николаю Кузнецову и соловецким юнгам.