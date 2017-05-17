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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/25/50932.html

Общество

Соловецкой школе юнг - 75

Соловецкой школе юнг - 75
фото с сайта правительства области
25 мая 1942 года приказом Наркома ВМФ Николая Кузнецова на Соловках была создана школа юнг Северного флота. В мировой истории это была самая юная полноценная войсковая часть. Тысячи 15-летних мальчишек хотели попасть в нее, чтобы получить военную специальность и бить врага на море.

За три года легендарная школа выпустила 4111 специалистов – радистов, мотористов, рулевых, электриков, боцманов. Четверть из них с войны не вернулись.

За годы Великой Отечественной войны более 150 выпускников школы были награждены орденами и медалями. Юнге Владимиру Моисеенко было присвоено звание Героя Советского Союза. В послевоенное время ещё шесть юнг стали Героями Советского Союза и Героями Социалистического труда.

В честь 75-летия создания  у памятника основателю школы, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Кузнецову прошёл торжественный митинг.

Открывая мероприятие, заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева отметила: нынешнее поколение помнит о подвиге юных моряков и всех участников Великой Отечественной войны, по  призыву Родины вставших на её защиту.

— От имени всех жителей Архангельской области, от имени губернатора Игоря Орлова хочу передать слова глубокой признательности и благодарности всем ветеранам, – сказала Екатерина Прокопьева.

Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов к двум памятникам: Николаю Кузнецову и соловецким юнгам.

Вчера 15:58

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