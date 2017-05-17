Соловецкой школе юнг - 75

За три года легендарная школа выпустила 4111 специалистов – радистов, мотористов, рулевых, электриков, боцманов. Четверть из них с войны не вернулись.
За годы Великой Отечественной войны более 150 выпускников школы были награждены орденами и медалями. Юнге Владимиру Моисеенко было присвоено звание Героя Советского Союза. В послевоенное время ещё шесть юнг стали Героями Советского Союза и Героями Социалистического труда.
В честь 75-летия создания у памятника основателю школы, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Кузнецову прошёл торжественный митинг.
Открывая мероприятие, заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева отметила: нынешнее поколение помнит о подвиге юных моряков и всех участников Великой Отечественной войны, по призыву Родины вставших на её защиту.
— От имени всех жителей Архангельской области, от имени губернатора Игоря Орлова хочу передать слова глубокой признательности и благодарности всем ветеранам, – сказала Екатерина Прокопьева.
Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов к двум памятникам: Николаю Кузнецову и соловецким юнгам.