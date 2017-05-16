В Архангельске наступает пора ЕГЭ

В городе будет функционировать 39 пунктов приема экзамена единого государственного экзамена. Экзамены в 9 классах пройдут с 26 мая по 29 июня.

Для получения аттестата в 9-м классе в этом году необходимо успешно сдать 4 экзамена (в 2016 году – 2 из 4-х). Экзамены в 9 классах будут сдавать порядка 3300 детей, что на 350 больше, чем в прошлом году.

Экзамены в 11 классах начнутся 29 мая и завершатся 1 июля. В экзаменах примут участие 1692 выпускника, что на 100 меньше, чем в прошлом году.

Главные новации при проведении экзаменов в 11 классе - уменьшение числа пунктов на территории Архангельска путём увеличения числа экзаменов в функционирующих пунктах. Также в этом году пройдет внедрение технологий "Печать КИМ" – все работы будут сканироваться для оценки в пунктах приема экзамена. Кроме того большое количество экзаменов пройдет в аудиториях с видеонаблюдением в режиме оn-line.