С космодрома "Плесецк" запущен спутник нового поколения

Сегодня в 9:34 в Мирном состоялся успешный запуск космического аппарата нового поколения на ракетоносителе «Союз-2.1б», приуроченный к 80-летию Архангельской области и 60-летию Государственного испытательного космодрома «Плесецк». Запуск произведён в интересах Министерства обороны России.

Впервые на головной части ракеты – две эмблемы: 80-летия региона и 60-летия космодрома. Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, это – дань уважения важнейшему периоду жизни Поморья: «Область работала, трудилась, отдавала себя, порой в достаточно сложных условиях, чтобы космическая отрасль России успешно развивалась».

По словам заместителя министра обороны России Тимура Иванова, ракетоноситель вывел на околоземную орбиту космический аппарат, все агрегаты работают в штатном режиме. Он также сообщил:

«Министерство обороны России продолжает работу по наращиванию возможностей космодрома «Плесецк», проводит модернизацию стартовых комплексов. На следующий год запланировано произвести реконструкцию второго стартового комплекса для ракетоносителей «Союз-2» среднего класса, а в период с 2021 по 2025 годы – построить третий пусковой комплекс для ракетоносителя лёгкого класса».

Игорь Орлов и Тимур Иванов отметили, насколько изменился за последние годы облик Мирного. Работа по модернизации социальной инфраструктуры, созданию достойных условий для военнослужащих и их семей – также в числе приоритетов.

Отметим, что в этом году космодром «Плесецк» празднует своё 60-летие, а год назад исполнилось 50 лет, как отсюда был осуществлён первый запуск ракеты-носителя «Восток-2» с аппаратом «Космос-112».