Архангельские депутаты могут добавить на ремонт дорог

Администрация Архангельска внесла на 38-ю сессию городской Думы вопрос об изменении муниципального бюджета в части увеличения его характеристик и перераспределения бюджетных ассигнований.

В результате департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры получит дополнительные ассигнования в сумме 30 млн. рублей на реализацию мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования. Ранее в бюджете уже было предусмотрено 36 млн. рублей на ямочный ремонт и ремонт картами и 60 млн. рублей – на замену дорожного покрытия во внутридворовых и внутриквартальных проездах.

Еще 10 млн. рублей на ремонт дорог изыскивается в рамках перераспределения средств, предусмотренных на финансирование мероприятий, проводимых департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры. Данный вопрос не требует внесения изменений в городской бюджет и принятия соответствующего решения на сессии. Таким образом, в общей сложности на ремонт дорог дополнительно предусматривается 40 млн. рублей.