В Архангельске снова "трезвые" дни

Последние звонки проходят с 24 по 27 мая во всех муниципальных образованиях региона. Церемонии вручения аттестатов выпускникам 9 и 11 классов состоятся:
- в Северодвинске – 17, 18, 24, 25, 30 июня, 1 и 2 июля;
- в Новодвинске – 11, 14–17, 22–25 и 27 июня;
- в Приморском районе – 16, 17, 19–26, 30 июня, 1 июля.
С организацией проведения праздничных мероприятий в областном центре можно ознакомиться на сайте администрации Архангельска.
Продажа алкоголя будет ограничена также в Международный день защиты детей (1 июня) и День молодёжи (27 июня), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.