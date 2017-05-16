В Архангельске снова "трезвые" дни С 24 мая, дни последних звонков и выпускных, розничная продажа алкоголя осуществляется только с 10:00 до 13:00. Последние звонки проходят с 24 по 27 мая во всех муниципальных образованиях региона. Церемонии вручения аттестатов выпускникам 9 и 11 классов состоятся: в Северодвинске – 17, 18, 24, 25, 30 июня, 1 и 2 июля;

в Новодвинске – 11, 14–17, 22–25 и 27 июня;

в Приморском районе – 16, 17, 19–26, 30 июня, 1 июля. С организацией проведения праздничных мероприятий в областном центре можно ознакомиться на сайте администрации Архангельска. Продажа алкоголя будет ограничена также в Международный день защиты детей (1 июня) и День молодёжи (27 июня), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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