"Последние звонки" прозвенят в Архангельске

По словам директора департамента образования Владимира Меженного, все выпускники одиннадцатых классов успешно справились со школьной программой и допущены к государственной итоговой аттестации.
- Последний звонок – прекрасный повод поблагодарить всех учителей за мудрость, терпение и нелегкий труд. Выражаю искреннюю признательность родителям за достойное воспитание детей. А выпускникам желаю с честью выдержать все экзамены, поступить в те высшие учебные заведения, те профессиональные учебные заведения, которые выбрали для себя, - Владимир Сергеевич.
А вы уверены, что "прозвЕнят", а не "прозвОнят"?