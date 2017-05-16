"Последние звонки" прозвенят в Архангельске Сегодня в Архангельске звучит последний звонок для 3078 выпускников 9-х и 1643 выпускников 11-х классов. По словам директора департамента образования Владимира Меженного, все выпускники одиннадцатых классов успешно справились со школьной программой и допущены к государственной итоговой аттестации. - Последний звонок – прекрасный повод поблагодарить всех учителей за мудрость, терпение и нелегкий труд. Выражаю искреннюю признательность родителям за достойное воспитание детей. А выпускникам желаю с честью выдержать все экзамены, поступить в те высшие учебные заведения, те профессиональные учебные заведения, которые выбрали для себя, - Владимир Сергеевич. Нашли ошибку? Выделите текст,

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