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Четверг, 25 мая, 18:25
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/25/50919.html
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В Поморье сегодня придет долгожданное тепло
Сегодня в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди.
Ветер южный и юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13,+18°, на северо-востоке области до +8°, сообщает Севметео.
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