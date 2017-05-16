Телемост, посвященный 75-летию Соловецкой школы юнг, связал Москву и Архангельск

Из музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе всех участников телемоста приветствовал председатель центрального совета общественной организации ветеранов Соловецкой школы юнг ВМФ Александр Побожий.

Телемост стал уникальной возможностью услышать и увидеть легендарных юнг времён Великой Отечественной войны, тех первых, кто 15-летними мальчишками был призван на защиту Родины.

В Архангельске на встречу поколений смогли прийти двое из тринадцати ныне живущих в Архангельской области ветеранов.

Одни из них – Алексей Семёнович Косырев из Северодвинска. Он – из самого первого призыва юнгашей.

— Мы были первые. Пришлось лес рубить, землянки делать, а после уже учиться, –вспоминает ветеран.

Алексей Косырев учился на торпедиста, служил вторым наводчиком на эсминце на Балтике. После снятия блокады Ленинграда вернулся в Архангельск. Должен был попасть в экипаж на линкора «Архангельск», но вместо этого стал частью экипажа ледокольного парохода «Дежнев» – знаменитого СКР-19, сражавшегося с «Адмиралом Шеером» за Диксон.

Ещё один ветеран, выпускник третьего набора Соловецкой школы юнг Бронислав Петрович Телов из Архангельска вспоминает свою военную юность с теплом.

— Николай Герасимович Кузнецов для меня – второй отец. Он дал мне, мальчишке, путёвку в жизнь. После войны я более 40 лет отработал радистом в Северном морском пароходстве. Получил знак «Заслуженный радист СССР», – рассказал он.

С ветеранами флота пришли пообщаться будущие моряки – учащиеся архангельской общеобразовательный Соловецкой школы юнг, архангельского морского кадетского корпуса имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, Арктического морского института имени В.И. Воронина.

Из Архангельска участников телемоста приветствовала заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева.

Она рассказала о мероприятиях, которыми Архангельская область будет широко отмечать 75-летие создания школы юнг. Торжественные мероприятия пройдут в Архангельске, Северодвинске и на Соловках в день создания школы – 25 мая, а также с 25 по 30 июля, в рамках празднования дня ВМФ.

По распоряжению главнокомандующего ВМФ России принято решение с 26 июля выделить корабль Северного флота для посещения памятных мест и отдания воинских почестей юнгам Северного флота. Троекратное «ура!» передал ветеранам экипаж тральщика «Соловецкий юнга» из Полярного.