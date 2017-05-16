Любо, братцы, любо! Котлас охраняют казаки

С марта 2016 года в Котласе успешно реализуется социальный проект «Правопорядок» казачьего общества «Северный отдел». Проект получил поддержку в рамках муниципальной программы города, направленной на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций.

Добровольная казачья дружина заступает на службу и следит за соблюдением общественного порядка на улицах города в выходные и праздничные дни.

В настоящее время в Архангельской области насчитывается около двух с половиной тысяч казаков, более ста из которых являются реестровыми.Так, с марта 2016 года по март 2017-го в результате совместных рейдов казаков с органами внутренних дел удалось пресечь 110 правонарушений.

По словам атамана Олега Милькова, особое внимание казачье общество уделяет работе с трудными подростками и профилактике правонарушений несовершеннолетних.

– Мы формируем из трудных подростков кадетские группы. На сегодняшний день нам удалось привлечь около 40 ребят. Ежегодно мы организуем для них летний лагерь, поддержка которого также осуществляется в рамках гранта правительства и муниципалитета, – рассказал Олег Мильков.