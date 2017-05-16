"Капитан Коковин": новое судно СМП в честь известного капитана

Новый теплоход Северного морского пароходства «Капитан Коковин» прибыл в Архангельск. Судно прибыло в порт приписки впервые.

О приобретении судов у известной голландской верфи Bodewes Shipyard в Северном морском пароходстве говорили ещё в начале года. Программа обновления флота в судоходной компании предусматривает замену старых, отслуживших свой век судов современными. Суда 2004 года постройки дедвейтом 3480 тонн, с ледовым классом, способные перевозить генеральные, лесные грузы, а также контейнеры, вполне устраивали. Один из них – «Flinterbright» – бывал в Архангельске неоднократно, поэтому возможность оценить преимущества этого типа судов была.

Месяц назад в порт Делфзейл (Нидерланды), где стоял теплоход «Flinterbright», выехал российский экипаж. Предстояло не только принять судно, но и переоформить его под российский флаг, предъявить российской инспекции регистра. Только после этого с новым именем на борту выйти в море назначением в Архангельск.

Василий Пахольчук, заместитель председателя совета ветеранов СМП, так прокомментировал решение назвать новый теплоход именем капитана Валерия Коковина:

— Узнав о планах компании о приобретении нового судна, совет ветеранов предложил назвать его именем Валерия Петровича Коковина.

Валеорий Коковин был капитаном и заместителем начальника СМП. Почетный гражданин Архангельска, кавалер трех орденов.

Сейчас «Капитан Коковин» стоит у лесозавода № 26. Погрузка уже закончена, вечером судно уходит в Инвернесс (Англия) с грузом пилолеса 4700 кубометров, сообщает "Правда Севера".