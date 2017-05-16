По словам Пискуновой, задача центра — работать не только с аутистами и их родителями, но и со специалистами образовательных учреждений, где занимаются дети с особенностями развития.

Формирование первой группы практически закончено. Тридцать детей — это не только жители Архангельска. Есть ребята из Новодвинска, Холмогорского района, Северодвинска, поступила заявка и из Мезени. Заниматься с детьми в центре будут как местные педагоги, так и столичные специалисты-практики.

Особенность центра в том, что помощь здесь будет оказываться комплексная. Адаптивная физическая культура, психолог, дефектолог, логопед, изобразительная и музыкальная деятельность, арт-терапия — сопровождает ребёнка целая команда профессионалов, сообщает Регион29.

Официальное открытие центра запланировано на 27 мая. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8(911) 681 9641 (в рабочие дни с 10:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00). Адрес центра — Воскресенская, 116.