Ветер северо-западный и западный 3-8 м/с, местами порывы 10-13 м/с. Температура воздуха днем +3,+8°, на юге и юго-западе области местами до +13°, сообщает Севметео.
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Среда, 24 мая, 17:54
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/24/50897.html
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В Поморье сегодня будет ветрено и дождливо
Сегодня сохранится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер северо-западный и западный 3-8 м/с, местами порывы 10-13 м/с. Температура воздуха днем +3,+8°, на юге и юго-западе области местами до +13°, сообщает Севметео.
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