27 мая администрация столицы Поморья и редакция газеты «Архангельск — город воинской славы» проводят акцию-конкурс «Выходи свой двор убрать!»
Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно отправить в редакцию газеты на электронный адрес agvs29@mail.ru снимки своего двора до, во время и после субботника, а также краткую сопроводительную записку к ним. Результаты уборки будут оцениваться по принципу «было — стало», числу участников, степени вовлечения в процесс юных горожан и созданию праздничной атмосферы.
Принимаются фотографии, отснятые в мае 2017 года, не обработанные в графических редакторах, с привязкой к местности. Жюри оставляет за собой право потребовать цифровые копии фотографий.
По итогам конкурса в каждом округе будет определён самый чистый двор. Победители конкурса получат призы от редакции газеты «Архангельск — город воинской славы».
а денюшки плаченые за уборку куда подевались в чей карман ушли
До сих пор собранный две недели назад мусор лежит (не вывозится), с какой целью туда добавлять новый ? Сначала поставьте мусорные контейнеры и своевременно вывозите, а потом пиарские призывы кидайте.
ВЛАДУ1950: Не поверите, но очень приятно "петь" с Вами одну партию. Согласен и про деньги, и про грязь городскую. Грязь в городе совсем не от того, что мы мусорим, она пришла к нам от отсутствия,ВООБЩЕ, планов на чистый город. Уборку и чистоту в городе надо начинать, как минимум, с концепции чистоты городского пространства.
Вот журналюги для статьи про конкурс написали провокационный лозунг
У мэрии на муниципальные площади заключены контракты на содержание и уборку. Подрядчики ни х...ра не делают, а бабки получают, а чинушы, подписывающие акты выполненных работ, призывают нас выйти и убрать. БРЕД.
сене малине косящему под бритта- сэр- чи ну так я и не сомневался в своей правоте и что до сень малин дойдет
конкурс начнётся 27 мая или уже завершится?
в конкурсе дадут печеньки из госдепа
если у нас во дворе убирают, то можно я тоже фотку вышлю D:)
приз то какой будет?
у нас было чисто, стало ещё чище))
можно так подфотошопить, что никто не догадается
что ещё за сопроводительная записка
Зайдите во двор редакции газеты "АГВС". Он же - двор МУПа "Аркомхоз". Этот двор - самый грязный в Архангельске. Спешите делать фотоснимки.
Убирайте сами! У нас денег нет. Только на хорошие зарплаты! Вон, мэр Новодвинска крузак купил, я тоже хочу!
просто надо мусор до помоек доносить, а не у подъездов оставлять
чё развонялись тут никто никого не заставляет участвовать в конкурсе!