Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно отправить в редакцию газеты на электронный адрес agvs29@mail.ru снимки своего двора до, во время и после субботника, а также краткую сопроводительную записку к ним. Результаты уборки будут оцениваться по принципу «было — стало», числу участников, степени вовлечения в процесс юных горожан и созданию праздничной атмосферы.

Принимаются фотографии, отснятые в мае 2017 года, не обработанные в графических редакторах, с привязкой к местности. Жюри оставляет за собой право потребовать цифровые копии фотографий.

По итогам конкурса в каждом округе будет определён самый чистый двор. Победители конкурса получат призы от редакции газеты «Архангельск — город воинской славы».