Принимаются фотографии, отснятые в мае 2017 года, не обработанные в графических редакторах, с привязкой к местности. Жюри оставляет за собой право потребовать цифровые копии фотографий.

По итогам конкурса в каждом округе будет определён самый чистый двор. Победители конкурса получат призы от редакции газеты «Архангельск — город воинской славы».