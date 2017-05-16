В Архангельске нашли лучшего молодого автомонтера

В Архангельске завершися конкурс профессионального мастерства среди студентов регионального профтеха, которые получают специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». По итогам всех этапов победу завоевал студент технологического колледжа Императора Петра I САФУ Игорь Каргополов.

Конкурс был организован по инициативе министерства образования и науки Архангельской области. Такие состязания в профессионализме студентов, обучающихся в колледжах и техникумах Поморья, проводятся ежегодно по разным направлениям подготовки.

Программа очередного турнира состояла из двух этапов: теоретического и практического. Сначала ребятам необходимо было продемонстрировать уровень собственных знаний, ответив на вопросы по информатике, инженерной графике, электротехнике, правилам безопасности дорожного движения, охране труда. Кроме того, студентам предстояло выполнить письменное упражнение на английском языке.

Практический этап потребовал демонстрации навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП, знаний диагностики стартера и аккумуляторной батареи, регулировки клапанного механизма двигателя. Также ребята должны были рассчитать производственную программу по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

В итоге победителем был признан студент технологического колледжа Императора Петра I САФУ Игорь Каргополов. На втором месте оказался представитель Вельского сельскохозяйственного техникума имени Г.И. Шибанова Роман Черепанов. Замкнул тройку призёров студент технического колледжа филиала САФУ в Северодвинске Виталий Титов.

Победитель регионального конкурса будет представлять Архангельскую область на финальном этапе всероссийской олимпиады профессионального мастерства, которая состоится в конце мая в Тамбове.