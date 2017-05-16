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ГИБДД Поморья проводит акцию "Внимание - дети!"

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Вторник, 23 мая, 21:44

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/23/50893.html

Общество

ГИБДД Поморья проводит акцию "Внимание - дети!"

ГИБДД Поморья проводит акцию "Внимание - дети!"
В преддверии каникул, с 22 мая по 11 июня, в регионе проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Педагоги образовательных учреждений совместно с сотрудниками ГИБДД проведут дополнительные занятия по закреплению у детей и подростков правил безопасного поведения на улицах и дорогах.

Также будет обращено внимание родителей на необходимость применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, о запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими 14-летнего возраста, а на мопедах и скутерах до достижения 16-летия и без мотошлемов. Стражи порядка напомнят родителям требования законодательства по содержанию и воспитанию детей.

На протяжении всех каникул в оздоровительных и пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей в познавательно-игровой форме пройдут занятия дорожной грамоты.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят эксплуатационному состоянию подъездных путей (дорог) к образовательным учреждениям, дорожных знаков, светофорных объектов и ограждений. В случаях несоответствия действующим стандартам будут приняты соответствующие меры.

На особом контроле у стражей порядка и безопасность перевозки детей автобусами, в том числе и школьными.

Следует отметить, что в текущем году на территории Архангельской области отмечен значительный рост детского дорожно-транспортного травматизма. Так, с начала года в регионе произошло 40 ДТП с участием детей и подростков, травмированы 47 детей. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество происшествий и травмированных в них несовершеннолетних участников дорожного движения увеличилось на 53,8% и 74,1% соответственно.

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