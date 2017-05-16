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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/23/50890.html

Общество

Новодвинский роддом не закроют

Новодвинский роддом не закроют
В Новодвинской центральной городской больнице состоялось заседание общественного совета, на котором обсуждались вопросы реорганизации службы родовспоможения в Архангельской области. Инициатором созыва совета стал его председатель, глава МО «Город Новодвинск» Сергей Андреев.

С общественниками встретились представители министерства здравоохранения Архангельской области: заместитель министра Ольга Тюрикова, начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Екатерина Ольферт, главный акушер-гинеколог Александр Пьянков и главный неонатолог Николай Павловский.

Ольга Тюрикова сообщила, что главными принципами совершенствования службы родовспоможения является применение трёхуровневой системы организации медицинской помощи, внедрение современных технологий и повышение квалификации кадров.

Трёхуровневая система предусматривает чёткое и обоснованное деление учреждений родовспоможения и детства на первую, вторую и третью группы, каждая из которых имеет свои функции.

— В настоящее время министерством здравоохранения проводится плановая аналитическая работа, которая призвана совершенствовать службу родовспоможения в Архангельской области. С введением в эксплуатацию перинатального центра, открытие которого планируется в Архангельске в декабре 2017 года, мы сможем добиться снижения перинатальной и акушерской патологии за счёт рационального применения современных технологий в акушерстве и неонатологии, – подчеркнула Ольга Игоревна.

Как поясняют специалисты, перинатальный центр станет клиникой третьего уровня широкого профиля. Здесь будут проводиться консультации, лечение и реабилитация беременных и родивших женщин, а также новорожденных детей с применением самых современных медицинских технологий.

Организация медицинской помощи в перинатальном центре направлена на сохранение беременности и рождение здорового ребенка даже в случае серьёзных отклонений в организме будущей матери. В центр будут направлять женщин, имеющих какую-либо патологию, беременных из групп риска, когда ожидается рождение малыша, требующего оказания сложной помощи.

— Очень важно своевременно диагностировать патологию и заблаговременно направить беременную женщину в учреждение третьего уровня. При областной больнице мы открыли койки акушерского ухода, финансируемые из системы ОМС, на которых женщина сможет пребывать до родов, если нет показаний для госпитализации, – отметила начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Екатерина Ольферт. – Кроме того, сейчас проводятся расчёты по потребности в средствах для оплаты проезда беременных из удалённых населенных пунктов к месту родоразрешения.

В Новодвинске предполагается создать родильное отделение первой группы, которое предназначено для оказания медицинской помощи женщинам в родах, имеющим низкий риск развития осложнений у матери, плода и новорожденного.

— Вопрос о закрытии новодвинского роддома не стоит, – подытожил глава Новодвинска Сергей Андреев. – Все так называемые физиологические роды, то есть без осложнений и патологии матери и ребёнка, будут осуществляться здесь, в Новодвинске. Для этого в нашей больнице есть всё: оборудование и квалифицированные кадры.

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