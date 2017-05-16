Ни грамма. В Архангельске прошел трезвый крестный ход

Крестный ход «За утверждение трезвости» прошел в архангельском округе Варавино-Фактория. Молитвенное шествие объединило более трехсот человек.

Отец Феодосий (Нестеров) в проповеди отметил, что трезвение — это святоотеческое понятие и личный выбор человека: «Как утверждает известный богослов, священник и врач Григорий Григорьев, в организме человека естественным образом присутствуют все виды наркотиков. Как и когда они используются организмом? Когда человек трудится, правильно преодолевает стрессовые ситуации — тогда у него естественно вырабатывается все, что Господь благословил: серотин, эндорфины, эндогенный алкоголь. Когда же человек этот порядок нарушает, он идет по ложному пути. Он не трудится — то есть, он не выполняет волю Божию. Если ты выбрал ложный путь — налил, принял и все тебе хорошо — пройдешь мимо Божиего замысла о тебе».

В то же время, священник отметил, что в человеческой природе есть стремление к наслаждению, блаженству, удовольствию: «Но Господь положил нам трудный путь — крестоношение. Это постоянный, ежедневный труд, и блажен человек, который выбирает путь крестоношения — "всё на сухую", иными словами, проживать все трудности, стрессы, житейские неурядицы в трезвенном состоянии. Тогда появляются и плоды, и человек испытывает подлинное удовлетворение. Путь к блаженству идет только через труд и преодоление, и выполнение заповедей Христа, поэтому нетрезвость — это глубоко отрицающее Божественную жизнь состояние. Враг рода человеческого действует через нашу природу немощную, через наше естественное стремление к удовольствию, чтоб нас дезориентировать, сбить с пути, запутать и обмануть».

Отец Феодосий отметил, что сегодня движение за утверждение трезвости в России набирает силу. В стране создано около 500 трезвенных сообществ. Однако до революции их было порядка 2000, и в том числе активно действовало Архангельское общество трезвости.