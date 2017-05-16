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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/23/50887.html

Общество

В Архангельске пройдет первый юнармейский парад

В Архангельске пройдет первый юнармейский парад
25 мая в 16:00 часов в Архангельске на базе войсковой части № 21514 состоится первый областной юнармейский парад. На участие в военно-патриотическом мероприятии заявились восемь команд. Это не только юнармейские отряды, но и учащиеся кадетских классов.

Организаторами мероприятия выступил региональный центр «Патриот», региональное отделение военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Архангельской области и в/ч № 21514.

Юнармейский парад пройдет в два этапа: прохождение торжественным маршем и прохождение с песней. Победителей определят в каждом этапе. Команды, занявшие I, II и III места, будут награждены памятными кубками.

Напомним, всего в Архангельской области в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» вступили уже более 500 школьников из Архангельска, Северодвинска, Мирного, Пинежского и Холмогорского районов.

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