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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/23/50886.html

Общество

Очередной номер "Правды Севера" уже в продаже

Очередной номер "Правды Севера" уже в продаже
Газета отметила вековой юбилей в Архангельском областном театре драмы. В завтрашнем номере фотоотчет с праздника под заголовком «Правда Севера»: сто первый пошел!» Главными гостями стали ветераны «Правды Севера». Поздравить издание пришли руководители области и города, коллеги, партнёры, читатели.

Строители приступили к подготовительным работам ремонта Набережной Георгия Седова. С какими трудностями могут столкнуться жители Соломбалы в период проведения работ? Об этом читайте в корреспонденции «Набережная Седова: начало большого обновления».

Покажи паспорт – получи деньги. Всё просто, уверяют организации, занимающиеся выдачей займов. В Архангельске таких фирм немало, и они пользуются большим спросом. Людей не смущают ни сумасшедшие проценты, ни материалы СМИ об ужасах, учинённых коллекторами. Специалист по быстрым займам в свежем номере газеты рассказывает об особенностях своей работы. Его монолог озаглавлен: «Каждого, приходящего ко мне, я мысленно унижаю».

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по делу ООО «Авто-Флагман» – архангельского дилера ЗАО «Рено Россия». Об деталях и особенностях этого необычного дела читайте в корреспонденции «Уголовная пирамида из французских автомобилей».

Первая городская больница Архангельска получила лицензию на трансплантацию органов. Главный трансплантолог России Сергей Готье побывал в Архангельске и уверен, что больница к проведению таких операций готова. Первые пересадки будут родственными. В будущем планируют и посмертный забор органов. Для Архангельска и области подобная практика в новинку. Готовы ли мы спасать жизни после смерти? Об этом – в публикации, которая так и называется «Спасти жизнь после смерти».

Урдомская школа за эту весну дважды попала на федеральные каналы – в марте сюжет прошёл по каналу «Мир 24», а в мае школе из архангельской глубинки посвящён почти часовой сюжет программы телеканала РенТВ «Самые шокирующие гипотезы. Почём русские для Европы?» Свою точку зрения на происходящее в Урдоме в свежем номере «Правды Севера» высказывает Олег Угрюмов, известный краевед, писатель, собкор «Правды Севера».

В одной из публикации «Правды Севера», посвящённой памяти Евгения Евтушенко, упоминался случай, который произошёл с ним на охоте и чуть не стоил поэту жизни. Нашлись участники тех событий, которые в свежем номере газеты впервые рассказывают их подробности. Публикация называется «Архангельские студенты спасли поэта Евтушенко».

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