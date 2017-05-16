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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/23/50885.html

Общество

В Архангельске обновят дорожную разметку

В Архангельске обновят дорожную разметку
Для нанесения маркировка на покрытии автомобильных дорог будут использовать холодный пластик и специальную краску.

В настоящее время департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры подготовлена документация для проведения аукциона на выполнение работ по нанесению дорожной разметки. Работы будут проводиться после заключения контракта с подрядчиком, начиная с середины июня.

- На дорогах с интенсивным движением транспорта будет использоваться холодный пластик, чтобы увеличить срок службы разметки. На остальных участках планируется применить специализированную краску, - пояснил заместитель начальника управления транспорта, дорог и мостов - начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения Антон Верещагин.

Кроме того, по гарантии будет обновлена разметка на пр. Никольский, ул. Малиновского, ул. Адмирала Кузнецова, пр. Ломоносова и ул. Розы Люксембург. Срок гарантийных обязательств составляет полгода, и по результатам обследования данных участков в ноябре прошлого года было установлено несоответствие ГОСТам. При наступлении благоприятных погодных условий подрядчик восстановит маркировку за свой счет.

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