Злостный алиментщик устроился водителем, чтобы заплатить долги

В течение года должник нигде официально не работал, деньги на детей давал нерегулярно и небольшими суммами. В результате начал расти долг.
За неисполнение родительских обязанностей гражданин К. был привлечён к административной ответственности и судом ему было назначено наказание в виде 50 часов обязательных работ. Одновременно, установив, что должник имеет водительские права, судебный пристав — исполнитель вынес ограничение в спецправе на управление транспортным средством, сообщает пресс-служба регионального УФССП.
Принятые меры заставили мужчину официально трудоустроиться водителем. Теперь алименты будут ежемесячно удерживаться из его заработной платы. Кстати, на днях первый платёж уже перечислен на счета взыскательниц.