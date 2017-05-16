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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/23/50883.html

Общество

Злостный алиментщик устроился водителем, чтобы заплатить долги

Злостный алиментщик устроился водителем, чтобы заплатить долги
В отделе судебных приставов по Ломоносовскому округу Архангельска на исполнении находятся исполнительные производства в отношении гражданина К. По решению суда мужчина обязан выплачивать алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей в пользу своих бывших жён.

В течение года должник нигде официально не работал, деньги на детей давал нерегулярно и небольшими суммами. В результате начал расти долг.

За неисполнение родительских обязанностей гражданин К. был привлечён к административной ответственности и судом ему было назначено наказание в виде 50 часов обязательных работ. Одновременно, установив, что должник имеет водительские права, судебный пристав — исполнитель вынес ограничение в спецправе на управление транспортным средством, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Принятые меры заставили мужчину официально трудоустроиться водителем. Теперь алименты будут ежемесячно удерживаться из его заработной платы. Кстати, на днях первый платёж уже перечислен на счета взыскательниц.

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