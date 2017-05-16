Архангельским строителям задолжали 2 миллиона зарплаты. Помогла прокуратура

В ходе проведенной прокуратурой Архангельска проверки исполнения трудового законодательства в ООО «СМУ-СеверСтрой» установлено, что работодателем не выплачена заработная плата 75 работникам за январь – февраль 2017 г. в сумме свыше 2 млн. рублей.

По данному факту заместителем прокурора города в отношении Общества как юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении за нарушение сроков выплаты заработной платы, рассмотрев которые, Государственная инспекция труда в Архангельской области и НАО оштрафовала ООО «СМУ-СеверСтрой» на 30 тыс. рублей, а его руководителя – на 10 тыс. рублей.

Постановления в законную силу не вступили.

Кроме того, руководителю Общества внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое удовлетворено, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Задолженность по заработной плате перед работниками погашена.