Ветер юго-западный, днем на севере области северо-западный 2-7 м/с, местами порывы 10-14 м/с. Температура воздуха днем +10,+15°, в северных районах +3,+8°, сообщает Севметео.
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Вторник, 23 мая, 10:56
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Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/23/50879.html
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Вот вам май. В Поморье сегодня будет дождливо и немного снежно
Сегодня в регионе будет облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов дождь, в северных районах со снегом.
Ветер юго-западный, днем на севере области северо-западный 2-7 м/с, местами порывы 10-14 м/с. Температура воздуха днем +10,+15°, в северных районах +3,+8°, сообщает Севметео.
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