Вот вам май. В Поморье сегодня будет дождливо и немного снежно Сегодня в регионе будет облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов дождь, в северных районах со снегом. Ветер юго-западный, днем на севере области северо-западный 2-7 м/с, местами порывы 10-14 м/с. Температура воздуха днем +10,+15°, в северных районах +3,+8°, сообщает Севметео. Нашли ошибку? Выделите текст,

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