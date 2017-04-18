80 лучших людей Архангельской области: Валерий Кудрявцев

Про таких людей, как детский хирург Валерий Кудрявцев хочется говорить много, вспоминать добрым словом и не только по юбилейным датам. Пожалуй, ему больше всего подходит определение «первопроходец». Первый главврач областной детской больницы, первый декан педиатрического факультета, первый избранный ректор АГМИ…

В прошлом году к 75-летию со дня рождения Валерия Александровича музей истории медицины СГМУ подготовил и издал чудесную книгу. Она получила название «Свет его звезды». Все, кто знал доктора Кудрявцева, попадали под обаяние этого доброго света. Несмотря на жесткую профессию детского хирурга, он старался, чтобы его маленьким пациентам не было больно.

Валерий Кудрявцев родился 6 мая 1941 года в Шенкурске. Сюда, на свою малую родину, он вернулся после блестящего окончания мединститута, в 20 с лишним лет стал главным врачом района. Сюда он возвращался и потом, когда уже работал в Архангельске. Важский край был любовью этого прекрасного доктора, здесь, без суеты и спешки, он хотел провести свою старость.

В начале 70-х годов Кудрявцев, совсем еще молодой хирург, стал главным врачом строящейся Архангельской детской областной больницы. Здесь он планировал развернуть современную для того времени службу хирургической помощи детям. Организованная под руководством Валерия Александровича крупнейшая на Европейском Севере России многопрофильная областная детская больница быстро набирала авторитет высококвалифицированного лечебного учреждения.

На этом доктор Кудрявцев не остановился. В 1979 году он был инициатором создания в АГМИ самостоятельного педиатрического факультета, стал его первым деканом. А затем долгие годы возглавлял там кафедру детской хирургии. После смерти Николая Бычихина в 1987 году Валерий Александрович впервые в истории института был избран его ректором. Сложное это было время – перестройка, переделка. Менялись ценности, экономические модели, начинала болеть и сама система здравоохранения. Но Кудрявцев переносил все мужественно, не жаловался на рутинный труд, совмещая его с лечением детей и преподаванием студентам. Однако ректорская работа все же стала тяготить, и в 1993 году он ушел с поста, оставшись советником нового руководителя вуза.

Кудрявцев стал профессором без защиты докторской диссертации. Такое в АГМИ-СГМУ случалось крайне редко, в исключительных случаях. Наш герой явился тем самым исключительным случаем. А в 1997 году он получил звание Почетного гражданина Архангельска. Заслуженно и своевременно, что тоже редко бывает. К счастью, уже при жизни его называли врачом-легендой. И человеком с кристальной душой.

Профессор-историк Владислав Голдин вспоминал: «Валерий Александрович был не только прекрасным специалистом, но и внимательным, отзывчивым человеком, что было важно во взаимоотношениях как со взрослыми, так и с детьми, лечением которых он занимался. В это время и в дальнейшем приходилось слышать много историй на эту тему. Вспоминается и случай, произошедший с моей старшей дочерью Инной. Как-то, возвращаясь вечером из детского сада, она пожаловалась на боль в руке. Но у наc был друг-волшебник, свой доктор Айболит, поэтому я сказал дочери: «Пойдем к дяде Валере». Он посадил ребенка в своей квартире на стул напротив и, обращаясь к ней, с улыбкой сказал: «Ну, рассказывай, Инночка, что у тебя болит». Улыбаясь и разговаривая с ней, он внимательно ощупывал ее руку. У нее, если не ошибаюсь, был подвывих, поэтому, разрешив ситуацию, Валерий Александрович сказал, напутствуя ее с неизменной улыбкой: «Все в порядке, иди гуляй, а, если что заболит – сразу приходи ко мне».

Коллеги рассказывали, что Кудрявцев, несмотря на все свои регалии и должности, мог запросто выехать на консультации в ночное время. Он понимал, что в нем нуждаются, что его совет очень важен. И поэтому торопился жить. 31 мая 2000 года он торопился в родной Шенкурск, но роковая автокатастрофа оборвала его планы. Так получилось, что именно здесь он и обрел свой покой. Здесь же, в Шенкурске, в его честь названа улица.

Валерия Кудрявцева называли «Доктор-улыбка». Рассматривая фотографии в книге «Свет его звезды», начиная от школьных лет и заканчивая временем руководства больницей и институтом, я поймал себя на мысли, что именно таким и должен быть врач. Добрым и открытым. Ведь идя со своей болью к нему, ты ждешь, прежде всего, участия и понимания. Валерий Александрович, несмотря на занятость, всегда находил возможность выслушать и поддержать пациента. И тысячи людей до сих пор ему благодарны…