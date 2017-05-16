Шенкурский фермер выиграл грант в 24 миллиона

В этом году грант на строительство фермы на 100 голов получит фермер из Шенкурского района. За счёт средств федерального и областного бюджетов он станет обладателем господдержки в размере более 24 млн рублей.

Получателями грантов также станут восемь начинающих фермеров из Приморского, Коношского, Красноборского, Пинежского, Устьянского и Вельского районов.

В среднем размер господдержки для каждого из них составит 1,4 млн рублей. Общая сумма – более 11 млн рублей.

Большая часть грантов выделена на разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направления, а также на развитие овцеводства, птицеводства и картофелеводства. Есть и необычные проекты, к примеру, производство и реализация чеснока в Архангельской области.

— Благодаря грантовой поддержке фермерства в регионе будет создано почти 30 новых рабочих мест, – отметила министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова.