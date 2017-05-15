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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/22/50871.html

Общество

Школьники Архангельска прошли военные сборы

Школьники Архангельска прошли военные сборы
На военно-спортивном полигоне острова Краснофлотский сегодня стартовали традиционные пятидневные учебные сборы по основам военной службы для учащихся, юношей 10-х классов образовательных организаций Архангельска.

В сборах приняли участия 470 юношей из 41 общеобразовательных организаций города. В программу сборов вошли следующие этапы: стрельба, сдача нормативов комплекса ГТО.

- Сборы проводятся с целью определить уровень подготовки старшеклассников к армии, и перед организаторами стоит задача – дать ребятам основные навыки и знания о военной службе. – отметил директор департамента образования Владимир Меженный. - Архангельские старшеклассники традиционно показывают хороший уровень подготовки к военной службе.

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