Школьники Архангельска прошли военные сборы

В сборах приняли участия 470 юношей из 41 общеобразовательных организаций города. В программу сборов вошли следующие этапы: стрельба, сдача нормативов комплекса ГТО.
- Сборы проводятся с целью определить уровень подготовки старшеклассников к армии, и перед организаторами стоит задача – дать ребятам основные навыки и знания о военной службе. – отметил директор департамента образования Владимир Меженный. - Архангельские старшеклассники традиционно показывают хороший уровень подготовки к военной службе.