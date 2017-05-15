Кошки продолжат спать на батареях: отопительный сезон не окончен

После утверждения даты оперативно будут внесены корректировки в графики гидравлических испытаний и проведения ремонтных работ по подготовке города к следующему осенне-зимнему сезону.
На сегодняшний день отопительный сезон в областном центре проходит в штатном режиме. На островных территориях создан нормативный запас топлива. На материковой части Архангельска для нужд локальных котельных АО «Архоблэнерго» создан запас топлива: по мазуту – 200 тонн, по углю – 1500 тонн.
По информации директора Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2 Андрея Воробьева, тепловые сети от Архангельской ТЭЦ работают в штатном порядке, температурный и гидравлический режимы выдерживаются.