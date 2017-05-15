Кошки продолжат спать на батареях: отопительный сезон не окончен

Как сообщил на еженедельной городской планерке директор департамента городского хозяйства Архангельска Никита Кривонкин, дата окончания отопительного сезона будет определена, как только прогноз погоды покажет устойчивое потепление.

После утверждения даты оперативно будут внесены корректировки в графики гидравлических испытаний и проведения ремонтных работ по подготовке города к следующему осенне-зимнему сезону.

На сегодняшний день отопительный сезон в областном центре проходит в штатном режиме. На островных территориях создан нормативный запас топлива. На материковой части Архангельска для нужд локальных котельных АО «Архоблэнерго» создан запас топлива: по мазуту – 200 тонн, по углю – 1500 тонн.

По информации директора Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2 Андрея Воробьева, тепловые сети от Архангельской ТЭЦ работают в штатном порядке, температурный и гидравлический режимы выдерживаются.