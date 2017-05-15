Отец-алиментщик скрывался от ребенка, задолжав 70 тысяч рублей

Судебные приставы Коряжмы разыскали нерадивого отца, скрывающегося от уплаты алиментов, с помощью социальной Интернет-сети.

По решению суда гражанин З. обязан выплачивать алименты на содержание своего ребёнка, однако, и от исполнения родительских обязанностей, и от встреч с судебным приставом мужчина уклонялся. В результате накопился долг в размере порядка 70 тысяч рублей, а неуловимый отец был объявлен в розыск.

Судебный пристав, занимающийся розыском, поиски начал в Интернете, и в социальной сети «ВКонтакте» обнаружил страничку должника, где мужчина разместил информацию о девушке, с которой проживает в настоящее время. Дальнейшее было, что называется, делом техники: выйдя на страничку этой девушки, судебный пристав выяснил номер её мобильного телефона и позвонил. Так был установлен адрес проживания должника. Оттуда его и препроводили в отдел судебных приставов.

В объяснениях молодой человек пояснил, что не работает и на учёте в Центре занятости не состоит. С целью проверки имущественного комплекса должника судебный пристав — исполнитель незамедлительно выехал по адресу его проживания, однако принадлежащего ему имущества там не установлено.

Гражданин З. предупреждён об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, ему дан срок до конца мая предпринять меры к трудоустройству. В противном случае, он понесёт административное, а затем и уголовное наказание, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Отметим, что в настоящее время в розыске находятся порядка 760 жителей нашего региона, обязанных к уплате алиментов.