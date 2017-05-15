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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/22/50862.html

Общество

Власти обещают соломбальцам обновленную Набережную Седова

Власти обещают соломбальцам обновленную Набережную Седова
фото с сайта мэрии Архангельска
Начало реконструкции набережной Георгия Седова стало одной из тем для обсуждения на заседании общественного совета Соломбальского округа. Подрядчик готовит сейчас строительную площадку. Проект реконструкции рассчитан на 2017-2019 годы.

Будет полностью обновлен участок набережной от улицы Маяковского до улицы Кедрова протяженностью 853 метра. Первый этап – берегоукрепление, второй – благоустройство.

– Сразу после окончания ледохода подрядчик зашел на объект. Завозится оборудование, бытовки, монтируется ограждение, – рассказал глава администрации Соломбальского округа Александр Чечулин. – Уже сейчас в администрацию округа поступает много обращений от жителей. Все мы понимаем, что в ближайшие годы привычный образ жизни соломбальцев, проживающих в районе набережной Георгия Седова, изменится. Задача администрации округа в этой ситуации – отстоять интересы жителей в части соблюдения всех требований и максимально возможного сохранения  комфорта проживания. Например, люди столкнулись с блокированием доступа к водоразборной колонке. Эту проблему мы оперативно решили. Также мы с подрядчиком пришли к решению, что проезд автомобилей не будет ограничен, не будет создаваться препятствий для движения специализированной техники, задействованной для вывоза мусора.

Александр Чечулин рассказал, что подрядчик представил в администрацию округа детальный проект производства работ, в котором расписаны все этапы работ.

- Начало реализации этого проекта – уже большой успех. Мы добивались ремонта набережной несколько лет. На сегодняшний день это самая большая стройка в городе. Сумма контракта составляет более 500 миллионов рублей, на 2017 год выделено 100 миллионов – федеральные и областные средства, - отметил депутат областного Собрания Эрнест Белокоровин.

Эрнест Белокоровин заверил, что ход реконструкции набережной будет под строгим контролем. Так, он предложил системно – не реже, чем раз в месяц – проводить встречи с руководством компании-подрядчика.

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