Власти обещают соломбальцам обновленную Набережную Седова

Начало реконструкции набережной Георгия Седова стало одной из тем для обсуждения на заседании общественного совета Соломбальского округа. Подрядчик готовит сейчас строительную площадку. Проект реконструкции рассчитан на 2017-2019 годы.

Будет полностью обновлен участок набережной от улицы Маяковского до улицы Кедрова протяженностью 853 метра. Первый этап – берегоукрепление, второй – благоустройство.

– Сразу после окончания ледохода подрядчик зашел на объект. Завозится оборудование, бытовки, монтируется ограждение, – рассказал глава администрации Соломбальского округа Александр Чечулин. – Уже сейчас в администрацию округа поступает много обращений от жителей. Все мы понимаем, что в ближайшие годы привычный образ жизни соломбальцев, проживающих в районе набережной Георгия Седова, изменится. Задача администрации округа в этой ситуации – отстоять интересы жителей в части соблюдения всех требований и максимально возможного сохранения комфорта проживания. Например, люди столкнулись с блокированием доступа к водоразборной колонке. Эту проблему мы оперативно решили. Также мы с подрядчиком пришли к решению, что проезд автомобилей не будет ограничен, не будет создаваться препятствий для движения специализированной техники, задействованной для вывоза мусора.

Александр Чечулин рассказал, что подрядчик представил в администрацию округа детальный проект производства работ, в котором расписаны все этапы работ.

- Начало реализации этого проекта – уже большой успех. Мы добивались ремонта набережной несколько лет. На сегодняшний день это самая большая стройка в городе. Сумма контракта составляет более 500 миллионов рублей, на 2017 год выделено 100 миллионов – федеральные и областные средства, - отметил депутат областного Собрания Эрнест Белокоровин.

Эрнест Белокоровин заверил, что ход реконструкции набережной будет под строгим контролем. Так, он предложил системно – не реже, чем раз в месяц – проводить встречи с руководством компании-подрядчика.