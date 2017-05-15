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Понедельник, 22 мая, 11:41
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/22/50857.html
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Прохладная погода сохранится сегодня в Поморье
Сегодня в регионе будет облачно с прояснениями. В некоторых районах ожидаются осадки.
Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха днем +6,+11°, на северо-востоке +2,+7°, сообщает Севметео.
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