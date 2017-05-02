В 2016 году в регионе 61,6 процента от общего количества пациентов с вновь выявленным ВИЧ составили мужчины, а женщины — 38,4 процента. 

По данным статистики, 39,7 процентов ВИЧ-инфицированных заразились при гетеросексуальных контактах, и только 2,3 процента — при гомосексуальных. У подавляющегося числа инфицированных — 51,6 процента — фактором риска послужило употребление наркотических и психоактивных веществ. Тогда как в 2015 году их доля составляла 36,4 процента.