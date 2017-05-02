Как сообщает управление Роспотребнадзора по Архангельской области, в последние два года наблюдается увеличение числа вновь выявляемых больных в области: в 2014 году — их было 109, в 2015-м — 197, в 2016-м — 310. По данным на 30 апреля текущего года, ВИЧ-инфекция зарегистрирована у 1 293 жителей.

В 2016 году в регионе 61,6 процента от общего количества пациентов с вновь выявленным ВИЧ составили мужчины, а женщины — 38,4 процента.

По данным статистики, 39,7 процентов ВИЧ-инфицированных заразились при гетеросексуальных контактах, и только 2,3 процента — при гомосексуальных. У подавляющегося числа инфицированных — 51,6 процента — фактором риска послужило употребление наркотических и психоактивных веществ. Тогда как в 2015 году их доля составляла 36,4 процента.