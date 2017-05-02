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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/21/50850.html

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В Архангельске снова похолодает и усилится ветер

В Архангельске снова похолодает и усилится ветер
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