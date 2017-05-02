Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха днем +3,+8°, сообщает Севметео.
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Новости дня
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Воскресенье, 21 мая, 18:56
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/21/50850.html
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В Архангельске снова похолодает и усилится ветер
Сегодня в регионе будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие и умеренные осадки.
Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха днем +3,+8°, сообщает Севметео.
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Главное
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