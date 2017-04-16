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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/21/50847.html

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Общество

80 лучших людей Архангельской области: Федор Рынцын

80 лучших людей Архангельской области: Федор Рынцын
Лучшие северные капитаны жили в свое время в Архангельске. Имя Федора Рынцына сегодня молодому поколению практически незнакомо. Однако ветераны помнят этого героического капитана, в честь которого после смерти был назван теплоход.

Признаюсь, для меня имя Рынцына долгое время тоже было неизвестно. Как-то, исследуя Соломбальское кладбище, я наткнулся на скромную могилу в самых дебрях. Надпись гласила: капитан дальнего плавания Рынцын Федор Андреевич. Даты жизни: 1895-1982. Придя домой, залез в Интернет и прочитал несколько материалов о жизни этого морехода. Удивился не только подвигам и множеству наград (2 ордена Ленина – большая редкость для моряка), но и рассказам о нем. По всему выходило, что Федор Рынцын был одним из лучших капитанов Северного морского пароходство. И поведать о нем в рамках нашего юбилейного проекта просто необходимо. Чтобы вернуть это славное имя.

Рынцын родился 6 февраля 1895 г. в городе Кемь Архангельской губернии в поморской семье. Начал ходить в море  с восьми лет помощником кока-матроса. Окончил Кемскую мореходную школу и Архангельское мореходное училище. Трудился штурманом на судах Северного торгового флота. В 1926 году был назначен капитаном. Возглавлял экипажи судов «Роза Люксембург», «Декрет», «Товарищ Сталин», «Мироныч».

Участник знаменитых Карских хлебных экспедиций,  командовал пароходом «Крестьянин» во время его уникального сквозного рейса из Архангельска во Владивосток в 1936 году. Несколько лет плавал капитаном в Балтийском морском пароходстве, с 1940 года - капитан на судах Мурманского государственного морского пароходства.

В июне 1941 года капитан Рынцын на пароходе "Родина" вывозил детей, женщин и стариков из прифронтовых городов Кеми и Кандалакши, доставлял воинские части и вооружение на полуостров Рыбачий, к линии фронта. В составе первого конвоя "QP-1" совершил рейс с пилолесом из Архангельска в Великобританию.

Летом 1942-го Федор Андреевич был назначен капитаном на пароход "Моссовет". Он был первым судном, ушедшим в одиночное плавание. Ветеран Северного морского пароходства А.Павлов вспоминал: «Слабо вооруженное, плохо обеспеченное продуктами питания, имея уголь низкого качества и скорость 7 - 9 миль в час, шло судно. Моряки во тьме полярной ночи преодолевали жестокие штормы и ураганы и не имели ни единого шанса на спасение в случае встречи с кораблями противника.

Пароход "Моссовет" благополучно прибыл в Америку, затем с грузом ленд-лиза направился обратно через Тихий океан и далее Северным морским путем. В сентябре 1943 года он следовал в составе небольшого конвоя в Архангельск. После пролива Вилькицкого конвой встретила "волчья стая" немецких подводных лодок. Были потоплены пароходы "Сергей Киров" и "Архангельск». Очевидцы рассказывают, что плавания на «Моссовете» стоили Федору Рынцыну нервов и седых волос. Мужественный капитан ни на минуту не покинул мостика, умело маневрировал судном, уклоняясь от бомб. Капитанский мостик был пробит десятками пулеметных очередей, но судно и грузы были доставлены в срок по назначению. "Моссовету" удалось прорваться на Диксон, а затем дойти до Архангельска. В 1944-м он вторично прошел Северным морским путем из Архангельска в США.

Рынцына называли лучшим капитаном СМП. И после войны он продолжал работать, а с 1950 по 1959 был старшим морским инспектором пароходства. Среди его учеников такие известные на Севере капитаны как Герои Соцтруда Андрей Пинежанинов, Юрий Кучиев и многие другие. В 1959 году поморский капитан первым в пароходстве получил знак «Ветеран СМП».

К сожалению, Северное морское пароходство ныне уже не является тем стратегическим предприятием, как было в советские годы. О знаменитом капитане же напоминает теплоход «Федор Рынцын». Конечно, неплохо было бы написать о нем книгу, сделать телефильм, - Федор Андреевич этого достоин. Ведь сегодня модно говорить о патриотическом воспитании. А примеров для подражания в Архангельске было немало. Федор Рынцын – один из самых ярких. 

Алексей Морозов, Сегодня 10:00

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Комментарии
Михаил, сегодня 14:36

С удовольствием читаю очерки на ДИ. Мне нравится, что написано содержательно. Это почти как Википедия на архангельский манер. И люди достойные. Спасибо!
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