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110 холмогорских школьников вступили в ряды юнармии

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/20/50842.html

Общество

110 холмогорских школьников вступили в ряды юнармии

110 холмогорских школьников вступили в ряды юнармии
Фото пресс-службы центра "Патриот"
Всего в Архангельской области в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» вступили уже более 500 школьников из Архангельска, Северодвинска, Мирного, Пинежского и Холмогорского районов.

19 мая в день празднования 95-летия пионерской организации на базе Верхне-Матигорской школы Холмогорского района состоялась торжественная церемония посвящения в юнармейцы. Присягу приняли 110 мальчишек и девчонок. Участников торжественного мероприятия поприветствовала заместитель председателя Правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева:

«Присутствовать на сегодняшнем мероприятии для меня большая честь. «Юнармия» - это движение, объединяющее всех ребят, любящих свое отечество. Оно собирает вокруг себя людей, которые знают и хотят знать историю своей страны, будут чтить память и проявлять уважение к людям и, безусловно, продолжат великие подвиги дедов и прадедов. Уверена, что с годами юнармейское движение объединит вокруг себя всех ребят, а вместе с ними и взрослых, которые любят свою родину». Зачитав клятву, новоиспеченные юнармейцы пообещали стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. Все они были отмечены специальными знаками отличия: это шевроны и значки, которые теперь будут укарашать кадетскую форму. Ученик 2Б кадетского класса Даниил Майоров в будущем мечтает стать военным. Вступив в ряды «Юнармии», он приблизился к своей мечте.

«Когда вырасту, я обязательно стану военным. В кадетском классе мы занимаемся военной подготовкой, хореографией, посещаем много самых разных кружков. «Юнармия» поможет мне в дальнейшем, и нас многому научат», - поделился своими впечатлениями новобранец Даниил Майоров. Завершилось мероприятии исполнением гимна юнармейцев, а также знакомством с выставкой оружия, предоставленной военно – патриотическим клубом «Орден», - сообщает пресс-служба центра "Патриот". 

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