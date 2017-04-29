В научной библиотеке САФУ прошла презентация книги Владимира Маркова

Потомственный речник Владимир Марков представил книгу «Город у реки», в которой через историю своей семьи рассказал о судоходстве на линии Архангельск — Котлас.

Книга «Город у реки» вышла в свет в преддверии 100-летнего юбилея Котласа. Автор описал город, его историю, людей, героев и легендарных личностей через индивидуальное восприятие.

Владимир Марков — представитель династии речников Большаковых-Марковых. Его отец — Николай Марков — почетный работник речного флота, капитан-наставник, а дед — Николай Большаков — работал боцманом на пароходах «Зырянин», «Холмогоры», «Ношуль», «Н. В. Гоголь». В годы Великой Отечественной войны Николай Большаков, будучи начальником Котласского диспетчерского участка, награжден орденом «Знак Почета» за организацию перехода подводных лодок с Волги на Северный флот.

Сам Владимир — юрист в области водного транспорта. Часть жизни он посвятил службе в Северном речном пароходстве, где прошел путь от штурмана до начальника службы грузовой и коммерческой работы, после стал заместителем генерального директора «Северной бассейновой страховой компании».

Присутствовавшие на презентации гости выразили надежду, что книга привлечет внимание котласской молодежи к истории родного края.Несколько экземпляров «Города у реки» автор передал Научной библиотеке САФУ, также библиотека обеспечила доступ к электронному варианту книги, - сообщает пресс-служба САФУ.