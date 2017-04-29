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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/20/50840.html

Общество

В Архангельск приехала делегация Генконсульства Норвегии в Мурманске

В Архангельск приехала делегация Генконсульства Норвегии в Мурманске
Фото пресс-службы САФУ
Генеральный консул Норвегии в Мурманске Уле Андреас Линдеман и его коллеги встретились с представителями САФУ имени М. В. Ломоносова и обсудили планы дальнейшего сотрудничества архангельского вуза с норвежской стороной.

«Сегодня САФУ имеет 13 соглашений о сотрудничестве с норвежской стороной в сфере образования и науки. В 2016 году 308 студентов и 14 преподавателей нашего вуза посетили Норвегию в рамках программ академической мобильности. У нас есть много совместных образовательных программ, и наши студенты с удовольствием занимаются по ним», — сообщила Елена Владимировна.Также ректор САФУ напомнила, что в этом году архангельский вуз получил мегагрант Правительства Российской Федерации, работу над которым возглавил норвежский ученый Ингвар Томассен. Елена Кудряшова отметила, что САФУ продолжает вести тесное сотрудничество с представителями норвежского бизнеса. Ключевым партнером САФУ в сфере подготовки специалистов энергетической промышленности и развития инновационных исследований остается норвежская компания Statoil.

Елена Кудряшова подчеркнула, что несмотря на непростую международную ситуацию, у САФУ и норвежской стороны есть хорошие перспективы для сотрудничества. По мнению ректора САФУ, это обусловлено историческими традициями и давним партнерством, в том числе с Генеральным консульством Норвегии в г. Мурманске, - сообщает пресс-служба САФУ. 

Генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске Уле Андреас Линдеман сообщил, что САФУ с норвежскими организациями необходимо продолжать развивать совместную научно-образовательную деятельность.

«Важно, что мы работаем и развиваемся вместе. Сообща думаем о том, как улучшить жизнь в Арктике. На уровне политических взаимоотношений мы переживаем непростые годы, но здесь, на Севере, нам нужно поддерживать сотрудничество и держаться вместе. Мы — соседи, и наше взаимодействие должно реально улучшать жизнь северян», — сообщил Уле Андреас Линдеман.

В этом году господин Линдеман покидает пост генконсула и отправляется работать в Африку. Его коллеги — консул по экономическим связям Ина Нюгорд Моссин, руководитель Норвежского Баренцева секретариата Ларс Георг Фордал и представитель компании «Статойл» Артур Поллестад — отметили, что надеются на продолжение взаимодействия с САФУ.

«Я верю, что Архангельск так же тепло встретит моего преемника, как и меня. Я очень благодарен вам. Надеюсь, наше сотрудничество останется таким же плодотворным. У нас очень сильная команда», — подчеркнул генконсул в конце встречи.

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Комментарии
vlad1950, сегодня 11:55

хозяева приехали в колонию проведать холопов раздать бусы и пинки

vlad1950, сегодня 12:33

бессчетна пятая колонна норвегов в поморянии и ненасытно прожорлива она
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