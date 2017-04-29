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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/20/50839.html

Общество

В Северодвинске пройдёт акция по пересадке деревьев

В Северодвинске пройдёт акция по пересадке деревьев
В Северодвинске продолжается реализация проекта «Берёзовая роща - в каждый двор». Первая в этом году акция по посадке деревьев состоится 20 мая на перекрёстке ул. Пионерской и Индустриальной рядом с Северодвинским колледжем управления и информационных технологий (начало в 10:00).

Смысл проекта в следующем: молодые деревца (5 - 8 лет) с территорий, предназначенных под строительство, пересаживаются во дворы. Эту работу организуют участники группы «Чистый Северодвинск: экология и благоустройство».

Активисты уверены, что деревья, самостийно выросшие на городских пустырях, более живучи, чем те, что выращивались в питомниках. Диким деревцам нипочём ни наш суровый климат, ни болотистые почвы: они привыкли. Таким образом, обречённые деревья получают шанс выжить и вырасти, а северодвинские дворы - озеленение.
Первая акция была проведена в мае 2015 года: деревья были выкопаны с пустыря на углу улиц Советской и Профсоюзной. Сейчас здесь построен многоквартирный дом.
Как прижились пересаженные деревца можно посмотреть в группе «Берёзовая роща - в каждый двор» социальной сети «Вконтакте». Здесь же организована запись для участия в проекте: составляется список дворов, где необходимо озеленение.

Разумеется, что посадочный материал бесплатный, но проекту всегда нужна помощь добровольцев. Каждый может стать участником озеленения города. Вся информация - в указанных группах.

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