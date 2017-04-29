Молодым людям Поморья рассказали об основах брака и семьи

В библиотеке им. Н.А. Добролюбова прошёл семинар на тему «Правовые основы брака и семьи», организатором которого выступило агентство ЗАГС Архангельской области.

Участие в мероприятии приняли представители нотариального сообщества, сотрудники прокуратуры, семейные психологи, сотрудники органов ЗАГС, учащиеся высших и средних образовательных учреждений города и области.

Открыла работу семинара заместитель руководителя агентства ЗАГС Архангельской области Анна Латышова.

Она отметила, что семинар входит в число мероприятий Недели семейного права, которая проходит в Поморье с 15 по 21 мая. Неделя приурочена к 100-летнему юбилею ЗАГС России и направлена на правовое просвещение жителей региона в области семейного законодательства.

В ходе встречи участники семинара обсудили актуальные вопросы семейного права, затронули тему прав и обязанностей супругов с юридической точки зрения, детально рассмотрели особенности составления и правомочности брачного договора, разъяснили порядок и необходимые условия регистрации брака, поговорили о роли и значении семьи в обществе, - сообщает пресс-служба правительства области.