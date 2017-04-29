Температура воздуха +5,+10°. Днем: местами дождь, в южных районах гроза. Ветер северо-западный и северный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха +10,+15°, - сообщает пресс-служба Северного УГМС.
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Суббота, 20 мая, 15:40
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/20/50836.html
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20 мая в Поморье ожидается облачная погода, местами туман
Облачная с прояснениями погода. Ночью: в большинстве районов дождь, местами туман. Ветер южный и юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха +5,+10°. Днем: местами дождь, в южных районах гроза. Ветер северо-западный и северный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха +10,+15°, - сообщает пресс-служба Северного УГМС.
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