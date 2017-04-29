В Архангельске продолжается сбор книг для Плесецкой библиотеки

В настоящий момент уже собраны произведения российской и зарубежной классики, а также собрания сочинений, которые будут составлять ядро фонда Плесецкой центральной районной библиотеки.

Не хватает научно-популярной литературы по педагогике и психологии, менеджменту, истории, политике, литературоведению, искусству, кулинарии и рукоделию и другим отраслям.Особенно нужны детские книги для всех возрастов, в том числе и познавательные по отраслям знаний. Недостаточно современной художественной литературы.

Книги по этим направлениям в хорошем состоянии мы принимаем более ранних лет издания, начиная с 2000 г. Краеведческие издания принимаются без ограничений.

Книги можно приносить по адресу АОНБ им. Н. А. Добролюбова: ул. Логинова д.2, 1 этаж, пункт приема. Режим работы АОНБ им. Н.А. Добролюбова понедельник – четверг с 10.00 до 20.00 пятница - воскресенье с 10.00 до 18.00.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: (8182) 20-65-85 (в будни) в сектор комплектования или по почте compl@aonb.ru.