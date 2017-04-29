В рамках проекта «Дом со звездой» проходит конкурс сочинений

Региональный центр «Патриот» в рамках социального проекта «Дом со звездой» объявляет конкурс сочинений.

К участию в конкурсе приглашаются школьники,участники патриотических клубов и объединений Архангельской области.

Конкурс приурочен к дням воинской славы и памятным датам военной истории Российской Федерации. Сроки проведения – с 9 мая 2017 года по 9 мая 2018 года.

Цели и задачи конкурса:

развитие интереса учащихся к истории Отечества, малой родины;

воспитание у школьников патриотических чувств, уважения к старшему поколению, ветеранам войны и боевых действий;

увековечение памяти своих родственников, павших за свободу и независимость Родины.

Подробный алгоритм действий для участия в конкурсе можно найти в положении о проведении конкурса, которое опубликовано на официальном сайте центра «Патриот», а также в группе в социальной сети «Вконтакте».

Координатор конкурса и проекта «Дом со звездой» – Татьяна Андреевна Ларина, телефоны: (8182) 211-254, (8182) 211-422.