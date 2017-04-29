На формирование комфортной городской среды в Поморье выделено более 270 миллионов рублей

В Архангельске прошло заседание рабочей группы по реализации приоритетных проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды».

В заседании, которое прошло под руководством замминистра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамары Лемешевой, приняли участие представители профильных ведомств, депутатского корпуса, муниципалитетов и общественности.

Напомним, что проект предусматривает обустройство дворов, парков и территорий муниципальных образований.

В целом, на финансирование мероприятий в рамках приоритетного проекта в Архангельской области направлено 270 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

К работе в рамках приоритетного проекта готовы подключиться и студенческие строительные отряды.Сейчас в области насчитывается более 20 студенческих стройотрядов и еще более 20 отрядов, специализирующихся на других направлениях работы.