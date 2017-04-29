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В Архангельске прошла встреча поколений "Взвейтесь кострам"

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/19/50833.html

Общество

В Архангельске прошла встреча поколений "Взвейтесь кострам"

В Архангельске прошла встреча поколений "Взвейтесь кострам"
Накануне 95-летия создания пионерской организации Дворец детского и юношеского творчества на один день вновь стал Дворцом пионеров. В зале собрались ветераны комсомольской и пионерской организаций и молодежь, чтобы вспомнить страницы истории пионерии и показать современные детско-юношеские организации и объединения.

Поздравить участников пришли министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко, директор департамента образования администрации Архангельска Владимир Меженный и начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Архангельской области Григорий Ковалев.

- Мне радостно приветствовать сразу несколько поколений инициативных и неравнодушных людей, связанных идеей сделать мир добрее, интереснее и полезнее. Для многих, собравшихся в этом зале, это праздник родом из детства. Пионерия – это целая эпоха в жизни нашей многонациональной Родины и неотъемлемая часть развития гражданского общества. Это уникальный опыт массового вовлечения детей  и молодежи в общественный процесс. Очень важно, чтобы сегодня юное поколение представляло и объективно оценивало то, что свершили их отцы и деды на благо своего народа, - сказал Игорь Скубенко.

Участники встречи поколений погрузились в историю пионерии, которая началась 19 мая 1922 года. Ведущие рассказали о прошлом советских ребят в красных галстуках и их наставников. 

Одна из страниц истории – Великая Отечественная война. Пионеры защищали Родину в рядах Красной армии, боролись с врагом в составе партизанских отрядов, помогали Отечеству в тылу, заботились об инвалидах войны, семьях фронтовиков, в военных госпиталях помогали медикам и выступали перед ранеными с агитбригадами.
Еще один важный этап жизни пионерии связан с перестройкой,когда организация искала новые формы работы.

Об этом периоде рассказала советник главы Архангельска по вопросам защиты прав ребенка Елена Ильина, а в то время секретарь Архангельского обкома комсомола. Она вспомнила о слете пионеров в "Артеке", который состоялся в 1987 году и был назван ЦК комсомола слетом больших надежд.

- Мне довелось быть среди секретарей обкомов в числе делегатов этого слета. Благодарю всем сердцем тех, кто в те времена был рядом с пионерами, а я на слете испытала огромную гордость за наш вожатский отряд Архангельской области. Регион и его столица выглядели очень ярко, активно и профессионально, - поделилась Елена Борисовна.

Хоть главными героями встречи "Взвейтесь кострами" стали ветераны комсомольской и пионерской организаций, на празднике громко заявили о себе представители молодого поколения.

Это Архангельский городской штаб школьников, который в этом году отметил 55-летний юбилей, ребята из "Содружества детей Беломорья", Детская организация "Юности Архангельска" и, конечно, совсем еще молодая общественно-государственная организация "Российское движение школьников", представители которой были самой многочисленной делегацией.

Ребята из РДШ подготовили для ветеранов поздравительный номер и, заняв все свободное пространство зала, станцевали под свой гимн. Подарком стало и выступление образцовой музыкально-творческой судии "Добрый день", юные артисты которой исполнили песню "Родина моя", а зал активно им в этом помогал. На сцене также блистали многие начинающие звезды творческих коллективов ДДЮТ, даря участникам мероприятия стихи, песни, танцы и хорошее настроение.

Самым ярким и душевным моментом праздника стал орлятский круг, который объединил весь зал - ветераны пионерии и наследники их славных традиций исполнили песню о первом пионерском отряде, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

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Комментарии
СЭР-ЧИ, сегодня 21:34

Как повяжешь галстук береги его, он с портвейном красным цвета одного
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