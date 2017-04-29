В Северодвинске добровольцы привели в порядок берег возле озера Театрального

Уборка прошла в рамках акции "Водным объектам - чистые берега!". Все добровольцы получили рабочие перчатки, мешки под мусор, грабли. Каждому коллективу была выдана путёвка с указанием места работы.

Как рассказала руководитель объединения «ЭКО ДЮЦ» Ирина Кожина, сегодня, не смотря на дождливую погоду, собрались порядка 150 участников.

Ирина Кожина обратила внимание на то, что во время сегодняшней акции мусор сортировали: весь пластик складывали в отдельные мешки, которые увезёт на переработку ООО «Ремейк»:

- Дети этому научены. Благодаря муниципальной программе «Сделаем вместе», которая реализуется в рамках федерального проекта с таким же названием, подрастающее поколение начинает понимать, что пластик не должен просто так валятся под ногами. Можно сказать, что у подростков в Северодвинске экологическое сознание сформировано, - пояснила Ирина Кожина.

После работы ребята получили горячий чай с печеньем, воздушные шары, подарки. Им также были вручены благодарности от отдела экологии и природопользования администрации Северодвинска за активное участие в акции «Водным объектам - чистые берега!», - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.