В Приморском районе выбрали лучшего водителя пожарного автомобиля

В Приморском районе провели конкурс на звание «Лучший водитель пожарного автомобиля». Постоянные тренировки способствуют повышению готовности водительского состава дежурных караулов к выполнению задач по предназначению и закреплению навыков работы с техникой.

В соревнованиях приняли участие лучшие водители пожарно-спасательных подразделений отряда ГПС №20. Конкурс состоял из теоретической и практической части. Участники показали знания нормативных документов, правил дорожного движения, эксплуатации и обслуживания пожарного автомобиля, и упражнения по практическим навыкам управления пожарным автомобилем и работы на нем.

Накал эмоций участников дал о себе знать, особенно на втором этапе конкурса «Трасса»: «змейка» передним и задним ходом и параллельная парковка в бокс, и «тоннельные ворота» и колея, все эти задания требовали особых навыков и отточенного мастерства. Слишком быстрое выполнение поставленных задач повлекло за собой ошибки, из-за чего были проставлены штрафные баллы в виде 10 секунд за каждое нарушение. Результат выступления определялся исходя из суммы времени 1-го и 2-го упражнения.

Среди водителей пожарных автомобилей подразделений ГКУ АО «ОГПС №20» стали известны призеры соревнований. Бронзовым призером стал водитель пожарной части №76 Андрей Баков, пос. Боброво, проявив стремление и волю к победе. «Серебро» завоевал Игорь Пономарев из пожарной части №78 что на Экономии, показав свое мастерство и натренированность. А победу над соперниками одержал Сергей Лапин - водитель из пожарной части №53 г. Новодвинска. Теперь Сергею предстоит очень ответственное задание – показать свое мастерство на областных соревнованиях, которые будут проходить уже в следующем месяце.