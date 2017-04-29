В Архангельске прошла торжественная линейка, посвященная Дню пионерии

Сегодня отмечается 95-я годовщина создания пионерской организации. На площади Мира состоялась традиционная линейка, на которой новым членам организации "Юность Архангельска" повязали галстуки.

- В Архангельске в этот день восемь лет назад была создана и успешно функционирует Детская организация "Юность Архангельска", которая объединяет более 6000 тысяч ребят из всех школ областного центра, - поприветствовал школьников директор департамента образование Владимир Меженный. - В нынешнем году линейка проходит под эгидой значимого юбилея - 95-летия Всесоюзной Пионерской организации. Сегодня неизменными остаются принципы детской организации - любовь к Родине, стремление сделать мир лучше, добрее и справедливее. Этот замечательный майский праздник объединяет поколения, утверждает в детской среде приоритеты гражданственности и патриотизма.

Вот уже 95 лет прошло с тех пор, как первые мальчишки и девчонки нашей страны повязали красные галстуки и стали называть себя «пионерами».

- Дорогие ребята, мы испытываем чувство гордости, глядя на вас и верим, что вы вырастете достойными гражданами нашей страны, патриотами, любящими свою родину, наследниками лучших традиций поколения, которому вы пришли на смену, - отметила активистка пионерского движения Архангельска Татьяна Ларина.

На линейке членам 16 вновь созданных отрядов, которые своей работой в этом учебном году доказали, что они достойны быть активистами Детской организации «Юность Архангельска» повязали галстуки. Среди них ученик школы №35 Павел Архаров, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

- Мы создали отряд под названием «Бригантина». Это говорящее название – бригантина - лёгкое и быстроходное судно с парусом, которое отважно штурмует волны. Так и мы всегда впереди: организуем акции по сбору макулатуры и вторсырья, помогаем малышам и ветеранам. Я горжусь, что буду носить галстук и постараюсь быть для других примером, - поделился мальчик.

Ежегодно в Архангельске проходит конкурс «Лучшие из лучших», который направлен на выявление лучшего лидера, лучшего отряда и лучшего руководителя за учебный год. Лучшим отрядом 2016-2017 учебного года стала дружина «Радуга» школы № 1. В номинации «Лучший лидер» победителем признана активистка отряда «Радуга», школа № 1 Мария Шубина.

- 19 мая официально носит название «День рождения детской организации» для современных пионеров. Но этот день все равно остается Днем Пионерии для тех, кто помнит свое пионерское детство, Днем пионерской дружбы. Спасибо юным горожанам, которые активны, инициативны и на просьбу о помощи отвечают, как настоящий пионер: «Всегда готов!». Это значит, что будущее нашего Архангельска – города воинской славы в надежных руках, - не смогла сдержать эмоций ветеран Марина Лукичева.