Новости дня

В Архангельске прошла торжественная линейка, посвященная Дню пионерии

Облсобрание напоминает «10 негритят»: минус Мышковский, Савкин. Седунова?

На "Ночь музеев" северян ждёт разнообразная культурная программа

Под Архангельском произошло ДТП со съездом машины в кювет

Мобильная версия 16+

Пятница, 19 мая, 13:17

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/19/50822.html

Общество

Окончание отопительного сезона в Архангельске перенесли из-за плохой погоды

Окончание отопительного сезона в Архангельске перенесли из-за плохой погоды
Из-за прохладной погоды, которая, если верить синоптикам, сохранится в Архангельске в ближайшие дни, окончание отопительного сезона переносится на более поздний срок. Изначально планировалось завершить сезон 22 мая.

Гидравлические испытания тепловых сетей проводятся по завершении отопительного сезона, поэтому график отключения горячего водоснабжения в городе также будет скорректирован, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Сегодня 11:21

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Облсобрание напоминает «10 негритят»: минус Мышковский, Савкин. Седунова?Сегодня 12:27

19 мая в Архангельской области ожидается небольшой дождь и туманСегодня 09:11

Мэр Северодвинска Михаил Гмырин оказался богаче Игоря ГодзишаВчера 16:31
7 комментариев

В Архангельске "Водник" встретился со своими болельщикамиВчера 15:42

На Соловках отреставрировали памятник юнгам Соловецкой школы юнгВчера 09:54

Общество

В Архангельске прошла торжественная линейка, посвященная Дню пионерииСегодня 12:29

Тракторы, специально изготовленные Онежским заводом, отправились на Землю Франца-ИосифаСегодня 10:57

На стене музея ИЗО в Архангельске появится новое граффитиСегодня 09:23

19 мая в Архангельской области ожидается небольшой дождь и туманСегодня 09:11

С 22 мая будет ограничено движение по улице ГагаринаВчера 17:26

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В России предлагают ввести налог "на малодетность". Как вы относитесь к этому?
Результаты
Новости рубрик

В Архангельске прошла торжественная линейка, посвященная Дню пионерии

Тракторы, специально изготовленные Онежским заводом, отправились на Землю Франца-Иосифа

На стене музея ИЗО в Архангельске появится новое граффити

19 мая в Архангельской области ожидается небольшой дождь и туман

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в апреле 2017 года

В Архангельске пройдёт день открытых дверей региональной Корпорации развития

Инвестиции АЦБК в основные фонды составили около 1,5 млрд. руб.

Северные пчеловоды предлагают правильный мёд

Никак не рискнёте посеять лук? Займитесь интерьером и ландшафтным дизайном

Облсобрание напоминает «10 негритят»: минус Мышковский, Савкин. Седунова?

Министр культуры РФ Владимир Мединский оценил ход реконструкции Архангельского театра кукол

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы

Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района

Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову

Под Архангельском произошло ДТП со съездом машины в кювет

В Плесецком районе неизвестные устроили пожар на почте

Жителя Красноборского района подозревают в причинении смерти по неосторожности во время валки леса

В Холмогорском районе задержаны подозреваемые в разбойном нападении

В Котласском районе женщина осталась без жилья в свой день рождения

В Архангельске "Водник" встретился со своими болельщиками

«Водник» провел первую тренировку под руководством Сергея Лихачева

В Архангельске прошел турнир по танцевальному спорту "Беломорские ритмы"

В Архангельске наградили победителей Всемирных зимних игр специальной Олимпиады

«Помор» завершил выступление в Сочи на победной ноте

На "Ночь музеев" северян ждёт разнообразная культурная программа

Выставка «Война и мифы» будет работать в «Ночь музеев»

Музей ИЗО приглашает на выставку Владимира Оржеховского

САФУ присоединится к празднованию Дня музеев

В Северном морском музее выступят артисты Поморской филармонии
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru