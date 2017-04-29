Гидравлические испытания тепловых сетей проводятся по завершении отопительного сезона, поэтому график отключения горячего водоснабжения в городе также будет скорректирован, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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Пятница, 19 мая, 13:17
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/19/50822.html
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Окончание отопительного сезона в Архангельске перенесли из-за плохой погоды
Из-за прохладной погоды, которая, если верить синоптикам, сохранится в Архангельске в ближайшие дни, окончание отопительного сезона переносится на более поздний срок. Изначально планировалось завершить сезон 22 мая.
Гидравлические испытания тепловых сетей проводятся по завершении отопительного сезона, поэтому график отключения горячего водоснабжения в городе также будет скорректирован, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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